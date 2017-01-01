В Прикамье трое министров избавились от приставки и.о.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
26 и 27 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжения о назначении полноценными руководителями региональных министерств трех министров, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
От приставок и.о. избавились министр природных ресурсов края Дмитрий Килейко, министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев и министр экономического развития Прикамья Максим Колесников.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться