В Прикамье трое министров избавились от приставки и.о.

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26 и 27 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжения о назначении полноценными руководителями региональных министерств трех министров, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

От приставок и.о. избавились министр природных ресурсов края Дмитрий Килейко, министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев и министр экономического развития Прикамья Максим Колесников.


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