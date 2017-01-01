Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 29 декабря

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Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

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