В Прикамье подвели итоги Года экологии

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Фото: Константин Долгановский

Министерство природных ресурсов Пермского края подвело итоги 2017 года, который в соответствии с указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом экологии.

Региональный план мероприятий, принятый правительством Прикамья, включал мероприятия по таким ведущим направлениям деятельности как управление отходами, сохранение водных, лесных ресурсов, развитие заповедной системы. Также работа в течение Года экологии велась в направлении сохранения биоразнообразия, уникальной природы, обеспечения экологической безопасности, а также экологического развития.

В рамках Года экологии проведено более 25 тыс. мероприятий разной направленности, объем их финансирования составил 2,9 млрд. рублей.

Один из наиболее интересных реализованных проектов — создание экологического технопарка в Краснокамском районе, в котором ведутся комплексные работы по вторичной переработке самых различных видов отходов.

В целях сохранения и рационального использования лесных ресурсов в регионе проведены региональные этапы всероссийских акций и конкурсов: «День посадки леса», «Живи, Лес!», «Лучший лесной питомник», «Подрост». Проводилось профилактическое мероприятие «Лесовоз», направленное на предотвращение и пресечение незаконных рубок леса и оборота древесины в лесном фонде, выполнено 366 патрулирований дорог и лесных участков.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, несмотря на то, что Прикамье — промышленный регион, важно сохранять баланс между развитием промпроизводств и поддержанием экологии. «Пермский край на 70% покрыт лесами, в регионе активно развивается лесная промышленность — в этих условиях нужно не только организовать лесозаготовительные процедуры, но и лесовосстановительные», — отмечал глава региона.

Активно проводились мероприятия по сохранению зеленого фонда городов и поселков, в том числе посажено более 1,1 тыс. деревьев и кустарников.

В крае завершается работа по созданию первого природного парка кластерного типа «Пермский», состоящего из трёх участков, расположенных в наиболее посещаемых туристических местах — в долинах рек Чусовая, Усьва, Вишера. Площадь проектируемого природного парка составляет 125,5 тыс. га.

Также в рамках Года экологии в крае были организованы тематические акции по уборке территорий населенных пунктов. Регион активно участвовал во всероссийских экологических акциях «Зелёная весна», «Зелёная Россия». Инициировано проведение региональных акций «Чистая среда», «Дни защиты от экологической опасности». Общественностью были организованы проекты «Батарейка, сдавайся», «Сдай батарейку — спаси ёжика», «Чистые игры». Велась очистка зелёных зон населённых пунктов от мусора, всего вывезено более 16 тыс. тонн отходов, ликвидировано более 1 тыс. несанкционированных свалок, собрано и направлено на утилизацию 4,5 тонны батареек. Также в Перми проведена акция по очистке деревьев от самовольно размещённой рекламы.

В рамках охраны водных объектов проводились мероприятия по расчистке Лысьвенского водохранилища, а также берегов рек, долин малых рек, обустройство родников, прудов, зарыбление водоёмов.

Промышленными предприятиями проводились мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. По итогам их реализации ожидается снижение сбросов загрязненных сточных вод на 10%, снижение выбросов загрязняющих веществ.

По данным министерства природных ресурсов, каждый третий житель Пермского края участвовал в мероприятиях Года экологии.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края