Семья погибшего вице-спикера Заксобрания обжалует выход Алексея Бусарова по УДО
Директор ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» Алексей Бусаров добился УДО. 22 декабря Чердынский райсуд удовлетворил соответствующую просьбу бизнесмена.
Семья Сергея Митрофанова собирается подать в Пермский краевой суд апелляцию на решение об УДО. До рассмотрения апелляции осужденный не имеет права покидать колонию, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, Алексей Бусаров был признан виновным в гибели вице-спикера краевого Заксобрания, лидера фракции ЛДПР Сергея Митрофанова. Вечером 27 февраля 2016 года Алексей Бусаров на своём автомобиле сбил депутата, выгуливающего собаку. Тело Сергея Митрофанова на следующий день было найдено в машине Бусарова. Самого бизнесмена задержали лишь 29 февраля.
Приговором суда Алексею Бусарову было назначено наказание в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы. В отмеренный срок ему зачли два месяца, проведенных в СИЗО. Таким образом, в местах лишения свободы Алексей Бусаров провёл в общей сложности 1 год и 1 неделю. Также Алексей Бусаров выплатил компенсации родным погибшего на общую сумму 4,6 млн рублей.