В Прикамье депутата Земского собрания осудят за смертельное ДТП

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Депутата Земского собрания Юсьвенского района обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель человека.

По версии следствия, 25 декабря 2016 года на автодороге «Нытва-Кудымкар» мужчина превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате его автомобиль врезался в другую машину, водитель которой скончался на месте.

В ходе следствия было проведено пять детальных осмотров места происшествия, автомобилей и предметов, имеющих значение для дела. Назначены пять судебных экспертиз и допрошено 13 свидетелей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

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