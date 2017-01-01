В Кудымкаре гниющий дом пытаются избавить от влажности через суд

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Инспекция Госжилнадзора Пермского края подала иск на управляющую компанию ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие», которое дважды не исполнило предписание надзорного органа установить вентиляционные отверстия в доме на улице Гагарина, 16.

В сентябре 2016 года сотрудники инспекции обнаружили, что собственник одного из жилых помещений на первом этаже дома демонтировал вентиляционные отверстия. Это привело к переувлажнённости в помещениях, и дом начал гнить: стали разрушаться отмостки, отпадывать штукатурка, а на стенах начала появляться чёрная плесень.

Как сообщает пресс-служба инспекции, ведомство дважды требовало устранить нарушения, которые приводят к разрушению дома и причиняют вред здоровью и имуществу жильцов. Но управляющая компания этого так и не сделала. Теперь инспекция пытается решить вопрос в судебном порядке.