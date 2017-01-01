ФКП «Пермский пороховой завод» заключит контракт на 40,5 млн рублей Цель закупки — обеспечение военной безопасности

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Фото: Сергей Глорио

21 декабря казённое ФКП «Пермский пороховой завод» разместило информацию о закупке у единственного поставщика услуг в области обеспечения военной безопасности. Начальная цена контракта составляет 40 млн 534 тыс. 699 руб. Обозначенное время поставки по контракту — январь-декабрь 2018 года.

Как отмечает источник, близкий к предприятию, закупка связана с возобновлением объединённого периметра промплощадки порохового завода, в том числе обустройством освещения, протягиванием оптоволоконного кабеля и колючей проволоки.

За периметром завода находятся, помимо ФКП «Пермский пороховой завод», ещё несколько объектов: АО «НИИ ПМ», модуль «Института технической химии» Уральского отделения Российской академии наук, ЗАО «Москва-Штокхаузен-Пермь» (расположено на площадке с 1995 года и будет арендовать площади еще 7 лет). За общий периметр, окружающий эти предприятия, отвечает ФКП «Пермский пороховой завод» и полк российской национальной гвардии. Протягивание оптоволоконного кабеля необходимо, в том числе, для связи охраняющих периметр солдат-автоматчиков с полком. «Вышки, солдаты-автоматчики — это необходимость. В постсоветском пространстве были перестрелки, нападения на военнослужащих, охраняющих завод», — рассказывает источник «Нового компаньона».