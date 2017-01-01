АО «Губахатранспорт» присоединено к ПАО «Метафракс» Решение принято на общем собрании акционеров химической компании

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Фото: Сергей Копышко

На общем собрании акционеров ПАО «Метафракс», состояшемся 15 декабря, был вынесен на голосование вопрос о реорганизации ПАО «Метафракс» путём присоединения к нему АО «Губахатранспорт», сообщается в разделе «существенные факты» отчётности ПАО «Метафракс» 21 декабря. За присоединение высказались 289,7 млн голосов, против — 3,9 млн голосов, воздержались — 9 тыс. голосов.

Как сообщал в начале 2017 года в корпоративном издании «Метафракса» «Химия без границ» начальник транспортного управления ПАО «Метафракс» Игорь Чукреев, в январе возглавивший и АО «Губахатранспорт», «дорожное предприятие является единственным перевозчиком продукции и поставок сырья ПАО «Метафракс» и фактически стало участником производственно-технологического процесса предприятия». Именно по этой причине было принято решение о приобретении «Метафраксом» акций предприятия.

«По результатам аудита совет директоров компании пришёл к выводу: не может развиваться товарное производство без развития железнодорожной инфраструктуры, и принял решение приобрести акции «Губахатранспорт», чтобы в наступившем году проектный институт имел возможность приступить к воплощению комплексного проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры. Будут задействованы как пути компании, так и пути «Губахатранспорт». В течение 2018 и 2019 годов этот проект будет полностью реализован», — сообщал Игорь Чукреев в корпоративной газете.

Штат АО «Губахатранспорт» на начало 2017 года составлял порядка 180 человек — дежурный персонал двух станций, составительские бригады, ремонтники, машинисты, кондукторы. В структуру компании входят участок пути, девять тепловозов, депо для обслуживания локомотивов, путевая техника. Компания расположена на площадке Губахи и станции Углеуральская.

Как сообщил в рамках акционерного собрания 15 декабря директор по правовым вопросам ПАО «Метафракс» Симон Вихнин, ПАО «Метафракс» является владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных именных акций АО «Губахатранспорт». Основной вид деятельности АО «Губахатранспорт» — подача-уборка вагонов, маневровые работы, а также обслуживание и ремонт железнодорожных путей.

«Основной целью проведения реорганизации является централизация имущества и управления железнодорожной инфраструктурой ПАО «Метафракс» и АО «Губахатранспорт» в одном юридическом лице для создания условий финансирования обновления и модернизации основных фондов АО «Губахатранспорт», — сообщил топ-менеджер.

В материалах к собранию акционеров также был представлен проект договора о присоединении, проект передаточного акта, обоснование условий и порядка реорганизации, утверждённое советом директоров.

В итоге было принято решение о заключении договора о присоединении между ПАО «Метафракс» и АО «Губахатранспорт» с передачей всего имущества, прав и обязанностей дорожной компании к «Метафраксу» и прекращением деятельности юрлица АО «Губахатранспорт».