В жилых комплексах «СтройПанельКомплекта» стартовала череда новогодних мероприятий

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23 декабря в ЖК «Белые росы» и ЖК «Медовый» состоялись новогодние праздники от застройщика. Дед Мороз, Снегурочка и весёлые герои любимого детьми «Щенячьего патруля» развлекали малышей и взрослых.

Конкурсы, танцы, хороводы вокруг живых ёлок, сюрпризы и подарки радовали гостей праздника. На мероприятии с удовольствием веселились как дети, так и их родители.

Жителей комплексов становится больше с каждым годом — застройка идёт по запланированному графику. Оба проекта начали реализовываться в 2013 году, а сегодня здесь проживают тысячи человек — застройка рассчитана до 2022 года. Комфортную атмосферу формирует организованная внутридворовая среда — большие игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Живая ёлка во дворе радует жителей и собирает их вместе — праздники здесь не редкость. «СтройПанельКомплект» активно взаимодействует с жителями и управляющей компанией заселённых объектов, а рядом возводит следующие дома.

В ЖК «Медовый» заселено два квартала — 1,2 тыс. квартир, в «Белых росах» жители первой очереди готовятся встречать следующих новосёлов — застройщик готовит к сдаче 270 квартир, а в следующем доме объявлен старт продаж.

Праздники двора — отличный повод весело провести время, пообщаться с соседями, завести новых друзей. В жилых комплексах проживает очень много семей с детьми, а праздники неизменно получаются многолюдными и полными радости!

В этом году почти 800 семей встречают свой первый новый год в квартирах от «СтройПанельКомплект», а к сдаче готовится ещё ряд объектов.

Хотите стать новосёлом жилого комплекса от «СтройПанельКомплект»? Выбирайте из множества вариантов комплексов, планировок, программ покупки.

Отдел продаж «СтройПанельКомплект» располагается по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б, тел.: 217-93-03.

Проектные декларации и подробная информация об объектах представлена на сайте компании www.spk.perm.ru.

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