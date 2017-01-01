Снимок на руднике «ЕвроХима» в Пермском крае — в сотне лучших по версии Bloomberg

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Сотрудник в подземном калийном руднике в Пермском крае России. Фотограф: Андрей Рудаков/Bloomberg

В сотню лучших фотографий по версии международного информагентства Bloomberg за 2017 год попало фото, сделанное на калийном руднике «ЕвроХима» в Пермском крае.

Международное агентство Bloomberg представило 100 лучших фотографий года. В список попали фотоработы, сделанные за 12 месяцев по всему миру. 2017 год, как считают эксперты Bloomberg, оказался рекордным на события в сфере бизнеса, технологий, политики и явления, повлекшие изменение климата. В их числе оказался снимок Андрея Рудакова, сделанный на глубине около 365 метров, где запечатлён сотрудник УКК в новом подземном калийном руднике Пермского края.

Известный фотограф Bloomberg Андрей Рудаков побывал с визитом на Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» в ноябре 2017 года. Репортёр одним из первых стал свидетелем важного события для Усольского калийного комбината. Тогда, при проходке панельного вентиляционного штрека, горняки предприятия вышли на сильвинитовый пласт Красный II, тем самым получив первый сильвинит на новом руднике компании с Палашерского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Сегодня в рамках реализации проекта в Пермском крае уже построены два шахтных ствола. На руднике непрерывно ведётся проходка горно-подготовительных выработок околоствольного двора, работают восемь комбайновых комплексов, продолжаются пуско-наладочные работы на обогатительной фабрике. Промышленное производство хлористого калия на новом руднике компания «ЕвроХим» планирует начать в 2018 году. После выхода на проектную мощность первой очереди Усольский калийный комбинат будет производить 2,3 млн тонн хлористого калия в год.

Пресс-служба ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»