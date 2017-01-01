Компания DURAY сделала Перми новогодний подарок По просьбе городской администрации компания DURAY в преддверии праздников осветила три площадки в краевой столице

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Проект по освещению включил в себя ледовый городок «Перммяч» на эспланаде, территорию памятника «Героям фронта и тыла» и здание Пермской художественной галереи.

Самым большим подарком от DURAY стало освещение ледового городка «Перммяч» площадью 25 тыс. кв. м. Для создания особой праздничной атмосферы к открытию комплекса DURAY установила светильники собственного производства.

Кроме того, новые светодиодные светильники размещены рядом с памятником «Героям фронта и тыла». Яркое освещение позволят жителям города комфортно и безопасно проводить вечернее время в центре Перми.

Реконструкция Пермской галереи ведётся уже несколько месяцев. Для создания благоприятного образа Соборной площади на фасаде размещено полотно, отражающее макет здания после реконструкции. Компания DURAY разместила свои светильники по периметру здания.

Отметим, что светильники «Эльбрус» специально разработаны для уличного освещения. Линейка имеет многоуровневую систему защиты, в конструкции используются комплектующие ведущих мировых производителей. Например, светодиоды Nichia, которые гарантируют высокие светотехнические характеристики. Гарантия на все светильники — 5 лет.

Вадим Демаков, директор DURAY:

— Мы гордимся, что имеем возможность сделать подарок всем жителям и гостям столицы Пермского края. Насколько удачными получились наше освещение, вы можете решить сами, посетив все три площадки в новогодние праздники. Уверен, пребывание в центре города, особенно в вечернее и ночное время, мы сделали более комфортным. Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! DURAY желает вам новых побед, свершений и отличного настроения!

Новый год будет светлым, мы об этом позаботились!

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