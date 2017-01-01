Валерий Платонов займётся педагогикой У дирижёра останутся проекты в театре оперы и балета

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фото Антон Завьялов

По информации «Нового компаньона», главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов в будущем году перейдёт на «тренерскую работу». Как сообщил источник в театре и подтвердил информированный источник в краевом минкульте, он станет художественным руководителем в Пермском музыкальном училище.

По нашей информации, интрига развивалась следующим образом: Платонову была предложена должность директора училища, от которой он отказался, и тогда было принято решение создать новую должность худрука учебного заведения специально под него. По мнению специалистов, решение мудрое: благодаря ему сохранит свою позицию нынешний директор училища Анна Жарова, по мнению коллег, человек очень добросовестный и высококвалифицированный, в коллективе её любят.

Некоторое время обсуждался вопрос, сможет ли Валерий Игнатьевич совмещать две руководящие должности, однако в настоящий момент известно, что вряд ли. Скорее всего, у него останутся отдельные проекты в театре оперы и балета.

Что касается освобождающегося места главного дирижёра, то здесь есть разные мнения. Некоторые источники в театре говорят, что должность будет упразднена, другие прочат на неё дирижёра из Новосибирска Петра Белякина.