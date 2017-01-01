В ПГНИУ запатентовали программу для психологического тестирования

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Программное обеспечение для психологической диагностики было спроектировано и разработано на кафедре прикладной математики и информатики в рамках выпускной квалификационной работы.

Работа в программе в режиме «психолог-тестолог» позволяет конструировать новые тесты и опросники с указанием критериев и различных атрибутов. По словам ассистента кафедры психологии развития Анны Печёркиной, традиционная диагностика требует от психолога много усилий на обработку данных и их интерпретацию. Приложение позволяет упростить и ускорить этот процесс.

«Аналогичные программные продукты дорогостоящие, ориентированы на использование одной-двух методик. А процедура обработки и интерпретации скрыта от самого психолога. В научной работе приложение позволяет нам накапливать, систематизировать данные, проводить исследования и следить за динамикой психологических характеристик человека», — отметила Анна Печёркина.

Приложение уже запатентовано и используется преподавателями для диагностики индивидуальных особенностей студентов и их адаптации к условиям обучения в вузе, сообщает пресс-служба ПГНИУ. Сразу по окончании тестирования респондент получает свой результат в виде диаграмм и предложения по личностному росту и развитию.

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