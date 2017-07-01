В 2017 году пермские проекты получили всероссийское и международное признание

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Уходящий год запомнился жителям Перми лидерством нашего города в различных конкурсах и рейтингах всероссийского и международного уровня. Как отметил глава краевой столицы Дмитрий Самойлов, важно удерживать это лидерство и в будущем.

Так, в декабре Пермь заняла первое место в рейтинге международной активности городов. Церемония награждения состоялась в ходе заседания Совета Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ) в городе Ханчжоу (Китай).

Рейтинг представляет собой ранжирование муниципальных образований в зависимости от их ориентированности на международную арену и выявляет тех, которые активнее других работают над развитием международных отношений и повышением имиджа города в международном пространстве.

В исследовании, запущенном по итогам 2016 года, приняли участие около 80 городов Евразийского отделения ОГМВ. По итогам исследования Пермь заняла первое место среди городов с населением более одного миллиона человек, опередив Казань, Волгоград, Ростов, Новосибирск.

Кроме того, Пермь вошла в десятку самых перспективных российских мегаполисов по версии сайта «Эксперт.Online». «Соседями» нашего города по первой десятке перспективных городов стали Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург и другие города. Эксперты сайта отметили, что Пермь остается мощным культурным центром страны.

Об этом свидетельствует и тот факт, что две пермские музыкальные школы — №1 и №3 — вошли в ТОП-50 лучших школ искусств России. Воспитанники этих школ — участники всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Имена Марии Слащевой, Маргариты Бажутиной, Анны Коваленко хорошо известны российскому музыкальному сообществу. Впрочем, неудивительно, что в Перми живут такие музыкально одаренные дети — у них есть возможность посещать лучшие театры России. В 2017 году Пермский театр оперы и балета получил три «Золотые маски». Главных театральных наград страны театр удостоился за лучшую женскую роль в опере, лучшую работу дирижёра в опере и лучшую работу художника по свету в музыкальном театре.

Общеобразовательные школы Перми тоже на слуху — в «ТОП-500» лучших школ России входят семь пермских учебных заведений. Это школы №2, 6, 7, 22, 146, гимназии №4 и 17. Рейтинг Московского центра непрерывного математического образования учитывает результаты обязательного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников. Традиционно ребята из Перми показывают высокие результаты по ЕГЭ — в этом году в Перми увеличилось количество золотых медалистов и выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов. Хорошие результаты в уходящем году показали ребята и на олимпиадах. Например, Василий Югов и Михаил Селюгин стали победителями международных олимпиад по физике и географии соответственно.

Помимо достижений учеников пермские школы могут по праву гордиться и своей материально-технической базой. Например, пермская школа №114 признана лучшим инклюзивным общеобразовательным учреждением России. Здесь созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: психологический кабинет, кабинет логопеда, спортивный зал со специальными тренажёрами, пандусы, тактильные дорожки и многое другое. Именно это позволило школе получить высокую оценку министра образования и науки России Ольги Васильевой и стать первой в главной номинации конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

— Стабильность — признак мастерства. Поэтому мало одерживать победы, необходимо постоянно подтверждать своё лидерство в самых разных сферах как на общероссийском, так и на международном уровне. Уверен, что этот победный темп будет удержан и в дальнейшем, — подчеркивает глава Перми Дмитрий Самойлов.

В уходящем году пермяки не только активно работали и учились, но и разнообразно отдыхали. Высокий уровень городских культурно-массовых мероприятий в рамках проекта «Пермский период. Новое время» тоже заметили и оценили. Карнавальное шествие «Пермское яркое» и комплекс праздничных мероприятий Дня Победы в Перми были удостоены лучших наград всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». На суд экспертов было вынесено свыше 100 лучших масштабных проектов со всей России. По итогам рассмотрения и защиты всех конкурсных проектов экспертное жюри, куда входил, например, композитор, народный артист России Максим Дунаевский, присудило Перми победу в обеих номинациях, в которых наши проекты были заявлены. Карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое» удостоено звания лауреата премии в номинации «Лучший праздник — День города», а также золотой статуэтки «Грани Масс». Комплекс праздничных мероприятий «Победа всегда за нами!» и «Кружится старая пластинка» отмечены дипломом I степени в номинации «Лучший патриотический праздник».

С успехом уже второй год подряд в Перми отмечается День набережной, а в этом году в обновлённом здании Речного вокзала открылась выставка «Россия — Моя история». Также 2017 год можно назвать датой рождения уникального спортивного события — Пермского международного марафона. Грандиозный праздник бега прошел в Перми 2 и 3 сентября. В нем приняли участие представители 12 стран, 28 регионов, 184 городов — более 5,5 тыс. участников и 24 тыс. зрителей. Во время двухдневного спортивного фестиваля состоялись легкоатлетическое шоу, спортивная выставка и фестиваль здоровой еды. За вклад в продвижение региона и повышение его привлекательности Пермский международный марафон получил премию «Посол Пермского края» в номинации «Событие (российское и международное)»

Источник — пресс-служба администрации города Перми