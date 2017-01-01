Глава Прикамья и ветераны обсудили планы на 2018 год

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26 декабря состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с активом ветеранского движения Прикамья.

Напомним, на данный момент в регионе действует 56 городских и районных советов ветеранов и почти 1,5 тыс. первичных организаций на местах.

Одним из итогов года стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве между органами государственной власти Прикамья и краевым советом ветеранов.

«Мы с вами видим, что действительно выстраивается основа для того, чтобы вы, представители ветеранского актива, становились нашими полноправными партнёрами в деле развития Пермского края. И это главный наш с вами итог 2017 года», — подчеркнул Максим Решетников.

Также губернатор отметил, что уже начата работа по решению ряда долгосрочных задач, связанных с повышением качества жизни ветеранов. Одно из приоритетных направлений — здравоохранение. Модернизированы зоны ожидания и приёма в 22 поликлиниках, организованы 19 новых ФАПов. В территориях КУБа, Коми-Пермяцком округе, в северных, удалённых территориях система оказания медпомощи начала меняться в лучшую сторону.

Кроме того, глава Прикамья обсудил с ветеранами вопросы газификации, благоустройства придомовых территорий и отдельно остановился на теме патриотического воспитания. Большим шагом в развитии этого вопроса губернатор региона назвал открытие выставки «Россия — Моя история».

«Важно, что значительная часть контента посвящена истории нашего региона, — отметил Максим Решетников. — Жители края, и в особенности молодёжь, должны знать свою историю — как достижений, так и трагических страниц. Это и есть правильный патриотизм, который начинается с любви к малой родине».

На встрече также обсуждались планы совместной работы на 2018 год, в частности, подготовка к празднованию 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса, 100-летия Красной армии, 100-летия Пограничных войск и других памятных дат.

И.о. руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания, председатель общественного совета ветеранов силовых структур Василий Лунёв рассказал о перспективах и новых формах работы в сфере патриотического воспитания.

«Только наша совместная активная жизненная позиция позволит добиться значимых результатов. Мы должны стремиться к общей цели, чтобы можно было честно и открыто смотреть в глаза друг другу и нашим землякам. Заниматься воспитанием — очень сложный и ответственный процесс. Для нас честь — быть полезными руководству региона, которое прислушивается к мнению ветеранов, обладающих мудростью и жизненным опытом», — подчеркнул Василий Лунёв.

Необходимость проведения подобных встреч отметил также председатель Уинского районного совета ветеранов Леонтий Солощенко: «Когда мы, ветераны, собираемся вместе, мы имеем возможность обменяться опытом. Потому что без этого невозможна общественная работа».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края