Экс-сотрудника МЧС осудят за получение взяток и служебный подлог

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Бывшего старшего государственного инспектора по маломерным судам группы регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю обвиняют в совершении 11 преступлений.

По версии следствия, летом 2017 года мужчина через посредников или лично получил от шести заявителей от 18,7 тыс. до 20 тыс. руб. За это инспектор без проверки теоретических знаний и практических навыков выставлял им положительные оценки по аттестации на право управления маломерным судном.

Общая сумма полученных сотрудником МЧС взяток составила около 115 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в отношении людей, давших взятки, также возбуждались уголовные дела, но в связи с деятельным раскаянием, признанием вины и сотрудничеством со следствием они были прекращены.

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