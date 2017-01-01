Руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье» избавился от приставки и.о.

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Роман Старовойт и Сергей Царьков

26 декабря руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт представил коллективу Упрдора «Прикамье» Сергея Царькова в качестве полноценного начальника.

Как сообщает пресс-служба казённого учреждения, приказ об утверждении Сергея Царькова руководителем ФКУ Упрдор «Прикамье» был подписан 25 декабря.

Сергей Царьков родился в Санкт-Петербурге в 1979 году. Имеет два высших образования — в 2001 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности «Мосты и транспортные тоннели», в 2011 году — Северо-Западную академию государственной службы Санкт-Петербурга по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2013 по 2016 год Сергей Царьков работал в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия» заместителем начальника, главным инженером управления. Под его руководством началась реализация ряда масштабных проектов, таких как реконструкция транспортного обхода Твери федеральной трассы М-10 «Россия». С марта 2016 года до вчерашнего дня Сергей Царьков исполнял обязанности начальника ФКУ Упрдор «Прикамье».