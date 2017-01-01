К выбору руководителя Фонда капремонта привлекли общественников РСТ объявила конкурс на замещение должности руководителя Фонда капремонта. Соответствующий приказ 25 декабря подписал и.о. руководителя региональной службы по тарифам Павел Ситкин.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 января. Конкурс будет проводиться в три этапа: анализ анкет претендентов, тестирование и собеседование. Третий этап пройдёт в очной форме. По итогам собеседования претендент на должность получит от 1 до 5 баллов от конкурсной комиссии. При равенстве баллов победитель будет определён путём открытого голосования комиссии.

Председателем конкурсной комиссии назначен и.о. зампредседателя правительства Пермского края — руководитель РСТ Антон Удальёв. Также в комиссию вошли заместитель руководителя РСТ Татьяна Русакова, начальник отдела капремонта Региональной службы по тарифам Алиса Вавилова, и.о. начальника Инспекции госжилнадзора Александр Евсюков, депутаты Заксобрания Илья Шулькин и Александр Шицын, сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель регионального Союза журналистов Игорь Лобанов, директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев и главный редактор ООО «Деловая журналистика» Вячеслав Суханов.

Напомним, Дмитрий Баранов был назначен и.о. генерального директора фонда капремонта 30 июня. Он сменил на этом посту Сергея Сесюнина, который был уволен по распоряжению главы региона Максима Решетникова. Нового главу предполагалось выбрать посредством конкурса ещё до конца этого года.