Утверждены две новые заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Чусовой» ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис» будут включены в реестр до конца года

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Фото: Алексей Гречищев

Как сообщил «Новому компаньону» глава Чусовского муниципального района Сергей Белов, в Министерство Территориального развития Пермского края поданы ещё две заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития моногорода Чусовой. На статус резидента ТОСЭР претендуют ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис».

25 декабря запросы этих предприятий были рассмотрены на заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР, созданной на территории моногорода. «Принято положительное решение о заключении соглашений с предприятиями, с дальнейшим включением до конца 2017 года в реестр резидентов ТОСЭР», — сообщает Сергей Белов.

«Фабио-Рус» — русско-турецкое предприятие по производству пневмоподушек для нужд автомобильной промышленности. ООО «Стройсервис» занимается отделочными работами. На данный момент статус резидента ТОСЭР «Чусовой» имеют два предприятия — ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» и ООО «Белый камень».