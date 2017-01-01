В праздники изменится график работы офисов Сбербанка

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Офисы Пермского отделения ПАО Сбербанк в связи с празднованием Нового года и Рождества в период с 30 декабря по 8 января будут работать в новом режиме.

31 декабря режим работы офисов банка, обслуживающих клиентов — физических лиц в воскресенье, будет сокращён.

1, 2, 3, 7 и 8 января станут для всех офисов выходным днём.

4, 5 и 6 января будут работать основные крупные офисы Сбербанка.

С 9 января все офисы Сбербанка работают в обычном режиме.

В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиентам — физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания — «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж».

Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная часть которых работает в круглосуточном режиме.

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать с 31 декабря по 8 января. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счёт.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.