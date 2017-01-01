Оператор сети «Виват» приступил к самоликвидации

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Фото: Константин Долгановский

ООО «Современные торговые технологии», которое развивало сеть «Виват» после банкротсва «Виват-трейд», вступило в стадию ликвидации.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», заявление о ликвидации «Современных торговых технологий» поступило в налоговую инспекцию ещё 18 декабря. Ликвидатором назначен единственный учредитель компании, бывший руководитель алкогольного направления группы «Норман-Виват» Андрей Смирнов.

Напомним, ООО «Виват-трейд» признали банкротом из-за долгов в размере 5 млрд руб. Летом этого года несколько торговых точек, которые работали под вывеской сети «Виват», переименовали в «Супер-Letto-маркет». Но сейчас они не работают, а «Современным торговым технологиям» предъявлены иски на общую сумму в 76 млн руб.