Более 200 пермяков встретят Новый год «с видом на парк»
25 декабря началось заселение новостройки по ул. Писарева, 25б от ПЗСП. Третий дом жилого комплекса расположен неподалёку от стадиона «Гайва» и парка им. Чехова. Первые новосёлы рассказали о своих впечатлениях от квартир.
К моменту заселения в доме проданы все квартиры. Это неудивительно. Ведь девиз компании — готовые квартиры для жизни. В доме выполнена качественная отделка. Во всех квартирах установлены металлические входные двери, вся необходимая сантехника и плита. Приятный бонус — дом вошёл в программу ПЗСП — «Вижу всё!». В нём установлены видеокамеры с обзором детской площадки, парковки, входов в подъезды, лифтов. Жители получат доступ к онлайн-трансляции с камер и к архиву записей за семь дней.
Первые жильцы поделились впечатлениями от осмотра своего нового жилья.
— Мы переезжаем из однушки в трёхкомнатную квартиру. Недочетов не отметили, все хорошо и даже отлично. ПЗСП надёжный застройщик — качественная застройка и репутация, — рассказали Артём и Мария Кореповы.
Новостройку по ул. Писарева, 25б сотрудники ПЗСП также называют «дом рядом с парком». Дело в том, что это третий дом жилого комплекса от компании в микрорайоне Гайва. В шаговой доступности от него находятся стадион «Гайва» и парк им. Чехова. Жилой комплекс образует современный квартал в едином стиле. Рядом обустроена придомовая территория с детской площадкой и наземной парковкой.
— 2017 год выдался для строительной отрасли непростым. Однако ПЗСП сохраняет репутацию надёжного застройщика. Все новостройки года мы сдали точно срок (а некоторые — и раньше срока). Пермяки «голосуют рублём», отдавая предпочтения нашим домам. Мы высоко ценим это доверие и будем и дальше следовать принципу: каждый следующий дом — лучше предыдущего, — подчёркивает генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.
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