Вероника Куликова вошла в Президиум Центрального совета «Справедливой России»

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Фото: Константин Долгановский

Председатель совета реготделения «Справедливой России» в Пермском крае, руководитель фракции в Пермской гордуме Вероника Куликова стала членом высшего руководящего органа партии. Соответствующее решение приняли 25 декабря в Москве на IX съезде партии.

«Перед Президиумом Центрального совета партии стоят очень серьёзные задачи. Нам необходимо подготовиться к избирательным кампаниям в законодательные и представительные органы власти в 2018 году, а также сосредоточиться на реализации партийных проектов», — пояснила Вероника Куликова.

Отметим, 24 декабря Президиум Центрального совета «Справедливой России» принял решение о том, что партия не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента России и поддержит Владимира Путина.