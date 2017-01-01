Бизнесмен получил за хищение средств МФЦ условный срок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 25 декабря, Ленинский районный суд признал бизнесмена Илью Гладкова виновным в хищении более 19,4 млн руб. и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно.

Илья Гладков согласился сотрудничать со следствием, признал свою вину и уже вернул 18 млн руб. Кроме условного срока бизнесмен получил штраф в 500 тыс. руб. и после окончания основного наказания будет должен в течение трёх лет отмечаться в органах полиции.

Напомним, по делу о хищении 26,5 млн рублей, выделенных на развитие и ремонт сети МФЦ, также проходят бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев, экс-директор многофункционального центра Дмитрий Дымбрылов, его заместитель Наталья Гладкова и предприниматель Иван Овчинников. Ранее Евгений Балуев и Дмитрий Дымбрылов получили шесть лет и три года в колонии общего режима, а Иван Овчинников — три года лишения свободы условно. Дело в отношении Натальи Гладковой — супруги Ильи Гладкова — ещё не рассмотрено.