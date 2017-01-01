В Новогоднюю ночь в центре Перми перекроют часть улиц

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Фото: Константин Долгановский

В связи с праздничными мероприятиями в районе городской эспланады будет изменено движение транспорта.

С 23:00 31 декабря до 05:00 1 января запретят движение любого транспорта, кроме трамваев, на следующих участках (красная линия на карте):

— улица Ленина от Куйбышева до Крисанова,

— улица Попова от Петропавловской до Екатерининской,

— улица Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской,

— улица Осинская от Советской до Петропавловской.

Также движение всех видов транспорта, за исключением общественного, будет прекращено на участках (зелёная линия):

— улица Попова от Петропавловской до Монастырской,

— улица Петропавловская от Крисанова до Куйбышева.

Во время второго фейерверка, с 02:00 до 02:15, перекроют движение всего транспорта на улице Попова (от Петропавловской до Монастырской) и на улице Петропавловской (от Борчанинова до Куйбышева).

Кроме этого, с 23:00 30 декабря до 05:00 1 января в кварталах, где расположены эспланада, Театр-Театр и органный зал, будет запрещена парковка автомобилей. Как сообщает пресс-служба мэрии, на месте будут работать эвакуаторы.

Скриншот Яндекс. Карты