Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 26 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Чудеса по прайсу. Стоимость празднования Нового года вырастет, но незначительно.

Андрей Семёнов: Власть в целом воспринимается негативно, а президент — позитивно. Интервью с директором Центра сравнительных исторических и политических исследований.

Заграница нам поможет. Благодаря внешнеэкономическим связям экономика Прикамья начала расти.

Свалим отсюда. Рынок обращения твёрдых коммунальных отходов готовится к реформе.

Постоянная переменная пермской политики. «Новый компаньон» вспоминает главные события уходящего года.

«Денежки капают». Пермяки нацелились на покупку «электронного золота».

Постоянная переменная пермской политики. «Новый компаньон» вспоминает главные события уходящего года.

Дмитрий Самойлов: Есть внутреннее удовлетворение от того, что мы делаем. Глава Перми — об итогах года, подготовке к празднованию 300-летия города и своём месте в политике.

Георгий Ткаченко: Бюджет — это финансовое выражение дорожной карты развития региона. Депутат краевого парламента — об основных параметрах бюджета и важнейших законодательных итогах уходящего года.

Шесть сестёр и Конституция. Молодёжная труппа Театра-Театра побывала с мини-гастролями в Марселе.

Мы ждём перемен. Изменения в сфере культуры Перми в прошедшем году носили в основном кадровый характер, как и в целом в сфере управления.

Утверждение жизни. Оркестр MusicAeterna и Теодор Курентзис исполнили Седьмую симфонию Шостаковича.

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты «Новый компаньон» выйдет 16 января 2018 года.

Желаем вам счастливого Нового года и весёлых новогодних каникул!

Cледите за нашими новостями на сайте newsko.ru.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться