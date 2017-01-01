В этом году высокоскоростной интернет появился в 250 больницах Прикамья В крае подвели итоги года по подключению к высокоскоростному интернету медицинских учреждений

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Всего в этом году Федеральное Министерство связи обеспечит подключение к интернету почти 250 больниц и поликлиник. Также до конца года за счёт средств регионального бюджета скоростной интернет придёт в почти 180 ФАПов.

Напомним, что выделение федеральных средств на проведение высокоскоростного интернета в учреждения Пермского края стало возможным благодаря июньским переговорам губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

«Качественная связь и высокоскоростной интернет — это такая же необходимость, как дороги, комфортная среда, газификация. В особенности для молодежи. Подключение школ, больниц, домов культуры к интернету — не модный тренд, а насущная необходимость. Это повышение доступности и качества базовых услуг — прежде всего, медицинских и образовательных», — заявил Максим Решетников.

По словам заместителя министра здравоохранения Пермского края Янины Калиной, благодаря проведению высокоскоростного интернета у врачей появилась возможность со своего рабочего места записывать пациентов на повторный прием, направлять на анализы и консультации к другим специалистам, а также полноценно вести электронную медицинскую карту пациента. Также медики смогут консультироваться в режиме онлайн с врачами городских и краевых клиник, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Планируется, что все больницы будут иметь доступ к интернету к 2019 году, а в 2020 эту возможность получат все школы, медицинские учреждения и учреждения соцзащиты.