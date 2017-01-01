В Новогоднюю ночь ледовый городок в Перми будет работать до 4 утра

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Фото: Константин Долгановский

Центральный ледовый комплекс, развернувшийся на городской эспланаде, станет самым крупным в России. На территории разместятся 16 ледовых объектов и 22 горки. Первых гостей ледовый городок будет готов принять 30 декабря с 18:00.

В новогоднюю ночь праздничная программа будет посвящена футбольной тематике и традициям встречи Нового года в разных странах. В честь Нового года над эспланадой прогремят два праздничных фейерверка: трёхминутный в 00:00 и семиминутный в 02:00. С 03:00 до 04:00 на эспланаде пройдёт зимний open-air, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Также до 4 часов утра на площади перед Театром-Театром будет работать ледовый каток. Выход на лёд со своим спортивным инвентарём бесплатный. Каток украсят ледовыми скульптурами, а в центре поставят живую ель. Также у катка появится большая горка для катания на сноутьюбингах, где все желающие смогут скатиться с горы, взяв спортинвентарь напрокат.