Двух спортсменов-саночников из Прикамья лишили олимпийских наград

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Татьяна Иванова. Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Международный Олимпийский комитет лишил ещё 11 российских спортсменов медалей, завоёванных в Сочи в 2014 году, и пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах. В список попали два представителя Прикамья — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Альберт Демченко и вице-чемпионка Татьяна Иванова.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Альберт Демченко заявил, что спортсменов заранее предупредили, что все слушания, прошедшие в Лозанне, — пустая формальность.

«Идёт четкая команда: отстранить всех по максимуму. Вот и всё. Меня обвиняют только в том, что я в «списке Дюшес». С самими пробами всё нормально. Я поехал в Лозанну, так как было интересно посмотреть на этих людей из комиссии. Взглянуть в их голубые глаза. Но оказалось, что они, не стесняясь, засыпали на слушаниях, и им всё это вообще неинтересно», — отметил саночник.

В 2014 году Альберт Демченко завершил свою карьеру спортсмена и теперь является главным тренером национальной команды по санному спорту. Он не только тренирует спортсменов, но и готовит для них сани. При этом санкции МОК подразумевают, что ему запрещено быть аккредитованным на соревнования в любом качестве. На вопрос журналиста о том, что будут делать без него российские саночники, Альберт Демченко сообщил, что у них уже есть планы «А» и «Б». «За это не беспокойтесь. Всё будет хорошо», — добавил Альберт Демченко.

Татьяна Иванова, которая считалась лидером женской сборной России, заявила в Instagram, что её дисквалификация несправедлива, так как никогда не употребляла допинг.

«Мой принцип: честный и чистый спорт. Я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и тренировали. В моём виде спорта допинг не важен! Важен инвентарь, на котором ты едешь, и важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартанешь, то впереди тебя ждет трасса в 1 км. В понедельник моё дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе», — сообщила спортсменка.

Также Татьяна Иванова отметила, что будет готовиться к Олимпиаде-2018 и Олимпиаде-2022. «Я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!» — написала саночница в Instagram.

Отметим, в общей сложности МОК отстранил уже 43 российских спортсмена, которые принимали участие в зимней Олимпиаде в Сочи. Это привело к потере 13 медалей — четырёх золотых, восьми серебряных и одной бронзовой.