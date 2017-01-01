«Азот» по итогам года наградил лучших сотрудников В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся торжественный новогодний вечер для сотрудников предприятия, где были названы имена лауреатов ежегодной премии «Сотрудник года». Её удостоились 19 азотчиков в четырёх номинациях: «Сотрудник года группы «УРАЛХИМ», «Руководитель года», «Специалист года» и «Рабочий года»

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В этом году, юбилейном для «Азота», церемонию сопровождал екатеринбургский симфонический оркестр, а открывал мероприятие уникальный в своём роде видеопроект «Симфония завода», созданный силами корпоративного телевидения «Азот ТВ». В качестве сюрприза для азотчиков были приглашены звёзды комедийного жанра — Антон Богданов и Игорь Ознобихин, известные по сериалу «Реальные пацаны». Популярные актёры не только выступили перед зрителями с оригинальными номерами, но и стали участниками кульминации вечера — торжественной церемонии награждения премии «Сотрудник года». Её вручал директор филиала «Азот» Андрей Семенюк.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— «Азот» — одно из старейших предприятий отрасли, один из первенцев азотной индустрии и основа для создания Березников — «республики химии на Каме». И, естественно, его трудовые достижения — не только причина для гордости, но и основа благополучия и процветания всей группы «УРАЛХИМ». Это достигается высочайшим профессионализмом и ответственностью азотчиков, которые, уверен, и дальше продолжат решать самые амбициозные производственные задачи.

Сергей Коноплев, начальник цеха нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», лауреат премии «Сотрудник года группы «УРАЛХИМ»:

— На таком предприятии, как «Азот», хочется работать и достигать производственных высот. Это, конечно, наша совместная заслуга с коллективом цеха. В этом году мы выполнили годовой план за 11 месяцев, что является хорошим показателем слаженной работы коллектива.

В номинации «Сотрудник года группы «УРАЛХИМ» были награждены трое работников филиала «Азот», пятерых отметили в номинации «Специалист года», девять человек получили награду в номинации «Рабочий года» и двое — «Руководитель года». Более полутысячи азотчиков приняли участие в новогоднем вечере, который по традиции завершился праздничным фуршетом и выступлением музыкальной кавер-группы.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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