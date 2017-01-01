Два Рождества Европейское Рождество в Перми отметили принципиально разными, но равно атмосферными концертами

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Открывая очередной, третий по счёту Рождественский фестиваль, Пермская краевая филармония решила устроить своим зрителям небольшую прогулку в музыкальную Вену. В Большом концертном зале звучали вальсы и польки Иоганна Штрауса, а также арии и дуэты из оперетт Кальмана, Легара — и того же Штрауса.

Фото: Любовь Изгагина

Всё главное было спето и сыграно — и «На прекрасном голубом Дунае», и полька «На охоте», и арии и дуэты Эдвина и Сильвы. Что ж, в традиционности — сила классического Рождества, и исполнители — Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и солисты Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь и Артём Сафронов — допустили лишь незначительные отступления от канона: в финале прозвучало «Я танцевать хочу» из «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и неаполитанские песни, имеющие к Вене, ну, очень отдалённое отношение. В целом же, как заметили насмотренные гости, не хватали лишь цветов из Сан-Ремо, которыми по традиции украшают Золотой зал Музикферайн, когда оркестр Веской филармонии даёт там новогодний концерт.

Фото: Любовь Изгагина

В полном соответствии с австрийским музыкально-праздничным каноном концерт и завершился: последним номером, как это всегда бывает в Вене, прозвучал «Марш Радецкого», и публика исправно отхлопала его такт под дирижирование Александра Сладковского, которому пришлось стать почти двуликим, управляя одновременно и залом, и оркестром.

Фото: Любовь Изгагина

Ведущий концерта Юлиан Макаров позабавил публику, назвав полное имя маршала Радецкого: Йоганн Йозеф Венцель Антон Франц Карл граф Радецки фон Радец. «Это имя уже само почти марш», — прокомментировал остроумный ведущий.

Фото: Любовь Изгагина

Словом, всё было почти прекрасно. Почти — потому что вокал был несколько испорчен работой звукооператора: громкость динамиков была как на рок-концерте, что совершенно не требуется, когда речь идёт о таких голосистых солистах, как Мария Пахарь и Артём Сафронов. Остаётся надеяться, что в малых городах Пермского края, для которых работал в тот вечер Виртуальный концертный зал, звук отрегулировали лучше.

Кстати, трансляция шла не только в малые города и посёлок Ильинский, но и в деревню Скобелевка, любимую многими благодаря вкусному фермерскому молоку и удобному расположению на подъездах к Хохловке. Скобелевка присоединилась к системе буквально за неделю до концерта.

Фото: Никита Чунтомов

Завсегдатаи музыкальных событий в минувший уик-энд получили возможность мгновенно перенестись из парадной классической Европы в старинную российскую глубинку, из атмосферы светского бала в атмосферу духовного праздника: на следующий вечер после открытия Рождественского фестиваля, 24 декабря, хор Пермского театра оперы и балета MusicAeterna и Пермская художественная галерея устроили для небольшой компании преданных поклонников...

Фото: Никита Чунтомов

Что именно устроили, надо ещё обсуждать: это было нечто среднее между экскурсией, концертом и хэппенингом. Короче, полная энигма! Формат концертов-загадок, столь любимый Теодором Курентзисом и его соратниками, получил решительное продолжение: если на обычный «концерт-энигму» зрители идут, не зная, какие произведения будут исполняться, но на сей раз шли, вообще не зная, на что! Впрочем, при этом совсем не рисковали: когда за дело берутся такие выдумщики, как заведующий отделом западноевропейского искусства художественной галереи Игорь Мартынов и главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский, плохо быть не может.

Фото: Никита Чунтомов

Мартынов предложил зрителям пройти вместе с ним по двум выставкам, посвящённым наследию рода Строгановых. Один из самых блестящих рассказчиков Перми, он мастерски поведал не столько о содержании строгановских коллекций, сколько о принципах их создания, а также об образе жизни Строгановых нескольких поколений. В основу первой выставки — «Строгановы-коллекционеры» — положены произведения искусства из коллекций Александра Сергеевича Строганова и его правнука Павла Сергеевича, а вторая выставка посвящена церкви Похвалы Богородице из древнего Орла-городка и, соответственно, деятельности последнего из именитых людей — ещё не баронов и не графов — Строгановых, Григория Дмитриевича. Попутно Мартынов упомянул ещё нескольких известных представителей династии, в том числе Павла Александровича, известного под прозвищем Поль Очёр, и его жену Софью Владимировну — с их именами связан самый драматичных из строгановских сюжетов.

Фото: Никита Чунтомов

Все эти рассказы строились на знакомстве с произведениями искусства, и Игорь Мартынов очень уместно обращал внимание на значащие, «говорящие» их детали. Даже если гости события уже были знакомы с экспозициями, они словно заново их увидели. Всё это происходило в атмосфере, близкой к церковной: в полутьме, с вовремя вспыхивающими и гаснущими светильниками над теми картинами и скульптурами, о которых шла речь, а перед тем, как пройти в зал Пермской деревянной скульптуры, где концерт завершился, гости получили электрические свечи, которые держали в руках, поднимаясь по лестнице.

Фото: Никита Чунтомов

Хор MusicAeterna звучал чуть вдалеке, но где-то рядом. Начали с хорового концерта Дмитрия Бортнянского «Да воскреснет Бог», затем исполнили Свиридова, канты Петровской эпохи, Танеева, стихиры Ивана Грозного и, разумеется, музыку Николая Дилецкого, имеющего прямое отношение к меценатской деятельности Строгановых. В середине прогулки по залам галереи, когда среди экспонатов преобладали западноевропейские произведения очень светского стиля и назначения, прозвучала старинная европейская музыка для лютни и вокального квартета.

Фото: Никита Чунтомов

Всё это было так безупречно исполнено, что публика не раз и не два порадовалась, что даже в отсутствие оркестра MusicAeterna, покоряющего в эти дни города Сибири, в Перми остаётся одноимённый хор, с которым можно прекрасно отметить европейское Рождество.

Событие (концерт? экскурсия? хэппенинг?) называлось «За музыкою только дело...» Игорь Мартынов объяснил выбор пастернаковской строчки тем, что обычно на выставке можно познакомиться с живописью, декоративно-прикладным искусством, архитектурой строгановских времён, а вот музыки недостаёт. В этот же вечер всё сложилось, всего доставало.

Поскольку рождественские дни только начинаются, можно ждать ещё множества прекрасных событий. В рамках Рождественского фестиваля филармонии запланирована целая серия интересных камерных концертов, а театр оперы и балета готовится предъявить публике главную новогоднюю премьеру — балет «Щелкунчик».