Праздничный марафон В Пермской филармонии состоялось торжественное открытие Международного Рождественского фестиваля

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Это самый молодой, но самый продолжительный по времени проект Пермской краевой филармонии: ему всего 4 года; его события будут идти все новогодние каникулы, включая старый Новый год — до 14 января.

Сегодня, 25 декабря, когда вся Европа отмечает католическое Рождество, со сцены Органного зала для ценителей камерной музыки будут звучать арфа и орган.

Лилия Ахметова

В концертной программе «Звуки Рождества: арфа и орган» выступят два музыканта: солист Минской филармонии, народный артист Республики Беларусь Игорь Оловников и солистка Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Лилия Ахметова.

Народный артист Республики Беларусь, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор Игорь Оловников известен как выдающийся музыкант и композитор. Маэстро добился невероятных успехов, ему присвоено звание Почетного академика Международной академии наук Евразии (IЕАS), он награжден медалью Франциска Скорины и Юбилейной медалью Всероссийского музыкального общества. Его деятельность радует слушателей в самых разных странах: России, Украине, Германии, Японии, Китае, Испании, Великобритании. Игорь Оловников выступает как с сольными фортепианными и органными программами, так и в камерных ансамблях с известными солистами-инструменталистами, а также с симфоническим и камерным оркестрами. Регулярно участвует в различных международных фестивалях. Его блестящие интерпретации всемирно известных произведений не раз вызывали восхищение ценителей фортепианного и органного искусства по всему миру.

Игорь Оловников

В концертной программе «Звуки Рождества: арфа и орган» прозвучат известные произведения русских и зарубежных композиторов различных эпох: Депре, Клерамбо, Баха, Глинки, Чайковского, Шопена, Сарасате, Россини.

Волшебные переливы струн арфы и величественное звучание органа оставят у слушателей незабываемые впечатления. А классическая камерная музыка в исполнении изысканного дуэта, на какое-то время, легко и изящно объединит Минск и Пермь.

26 декабря на сцене Органного концертного зала состоится концерт Российского квартета саксофонистов RUSSIAN SAXOPHONE QUARTET.

Лауреаты международных конкурсов: Владимир Кознов (сопрано-саксофон), Станислав Пялов (альт-саксофон), Станислав Прижимов (тенор-саксофон) и Илья Богомол (баритон-саксофон) — продолжатели прекрасной российской школы академического саксофона, созданной народной артисткой России, профессором Маргаритой Константиновной Шапошниковой. Молодые и талантливые выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных вот уже 7 лет виртуозно и легко демонстрируют на сцене, как, по-разному замечательно, может звучать один и тот же инструмент с разной тембральной окраской. Высокое мастерство музыкантов чувствуется и в слаженности ансамбля, и в тончайшей нюансировке, и в качестве звука.

В фестивальный вечер квартет саксофонистов увлечет за собой в музыкальное путешествие, которое начнёт с далеких времен эпохи Баха, а завершит на бескрайних просторах джазовой музыки, не забыв по пути раскрасить звуками саксофона творчество русских композиторов.

Музыканты квартета — не только искусные мастера волновать сердца публики невероятной легкостью исполнения и восхитительным звучанием саксофонов, но и большие любители пошутить на концерте. Это будет яркий и незабываемый вечер!

Полина Арцис

27 декабря — концертная программа для ценителей элитарного камерного музыкального жанра. Интернациональное трио: органистка евангелическо-лютеранской церкви в г. Киль Ольга Персиц (Германия), Полина Арцис (меццо-сопрано, Германия) и Серхио Санчес (гобой, Венесуэла) предлагают свое прочтение рождественской музыки.

Ольга Персиц

В концертной программе Ave Maria в исполнении замечательных музыкантов прозвучат самые проникновенные и трогательные лирические страницы творчества Генделя, Баха, Моцарта, Россини и других выдающихся композиторов.

Серхио Санчес

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии