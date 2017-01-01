В Перми сотрудника ГУФСИН подозревают в превышении полномочий

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В отношении одного из руководителей отдела исправительной колонии №29 возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина угрожал осуждённому и требовал приобретать товарно-материальные ценности для себя и нужд колонии. Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Выясняются все обстоятельства преступления.