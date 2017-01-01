«Уралкалий» может вернуться на Лондонскую биржу после снятия антироссийских санкций
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Основной акционер компании Дмитрий Мазепин сообщил ТАСС, что «Уралкалий», ушедший с Лондонской биржи в 2015 году, может рассмотреть вопрос своего возвращения на биржу при улучшении политического климата в отношениях России с Западом.
Касательно возможности возобновления сотрудничества «Уралкалия» и «Белорусской калийной компании», Дмитрий Мазепин отметил, что переговоры находятся «в неактивной зоне».
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