Председателем КСП Соликамска стал Игорь Баженов Елена Мастель сняла свою кандидатуру

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Дума Соликамска утвердила Игоря Баженова на посту председателя КСП. Избрать председателя контрольно-счётной палаты города удалось с третьей попытки. Основной кандидат на эту должность, заместитель председателя палаты Елена Мастель, исполнявшая обязанности руководителя КСП с весны 2017 года, неожиданно сняла свою кандидатуру в пользу Баженова.

Игорь Баженов работал в «Уралкалии», где входил в команду Дмитрия Рыболовлева. После смены собственника Игорь Баженов ушёл в пермское представительство Сбербанка. Его супруга, Ольга Баженова, возглавляет финансовое управление в администрации Березников.