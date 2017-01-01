Председателем КСП Соликамска стал Игорь Баженов
Елена Мастель сняла свою кандидатуру
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Дума Соликамска утвердила Игоря Баженова на посту председателя КСП. Избрать председателя контрольно-счётной палаты города удалось с третьей попытки. Основной кандидат на эту должность, заместитель председателя палаты Елена Мастель, исполнявшая обязанности руководителя КСП с весны 2017 года, неожиданно сняла свою кандидатуру в пользу Баженова.
Игорь Баженов работал в «Уралкалии», где входил в команду Дмитрия Рыболовлева. После смены собственника Игорь Баженов ушёл в пермское представительство Сбербанка. Его супруга, Ольга Баженова, возглавляет финансовое управление в администрации Березников.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться