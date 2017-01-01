Александр Бойченко получил благодарность от генерального совета «Единой России» Уровень работы прикамских единороссов высоко оценили в Москве во время XVII съезда партии «Единая Россия».

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Руководитель региональной общественной приёмной председателя партии в Пермском крае Александр Бойченко получил благодарственное письмо за подписью секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Его поблагодарили за эффективную работу приёмной.

Председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова, вручившая благодарственное письмо, также отметила профессионализм Александра Бойченко. Она обратила внимание на высокий уровень организации и проведения семинара для руководителей региональных общественных приёмных в Приволжском федеральном округе, прошедшего в Перми 27 октября.

На XVII съезде партии Пермский край представил результаты реализации партпроекта «Старшее поколение». Он стартовал в регионе в 2013 году и продолжится в следующем. В Прикамье в рамках проекта особое внимание уделяется развитию гериатрической службы, старшее поколение вовлекается в общественный контроль, проводится большая информационно-разъяснительная работа по разным направлениям. Как региональный координатор партпроекта в Пермском крае, Александр Бойченко считает, что сегодня поддержка пожилых людей особенно актуальна. На съезде он принял участие в работе дискуссионной площадки «Социальная политика».

«Следующий год объявлен Президентом России Годом добровольца и волонтёра. Уверен, что это даст новый импульс для развития волонтёрского движения. В рамках проекта «Старшее поколение» мы также планируем уделить особое внимание этому направлению. Люди старшего возраста — это самая активная часть населения, они полны энергии и готовы участвовать в новых проектах. Наша задача создать для них все необходимые условия, чтобы у них была активная общественная жизнь», — отметил Александр Бойченко.

Напомним, XVII съезд партии «Единая Россия» прошёл в Москве 22-23 декабря. На нём партийцы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность Президента РФ. В работе съезда приняли участие 2,5 тыс. человек со всей России. Большая делегация была из Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. На заседании съезда главу региона избрали в генеральный совет партии.