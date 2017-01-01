Максим Решетников и Юрий Уткин стали членами Генсовета «Единой России»

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23 декабря на XVII Съезде единороссов обновили состав Генерального совета партии.

Как сообщается на сайте «Единой России», в новый состав вошли губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель Пермской городской думы, заместитель секретаря регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин. При этом депутат Заксобрания Валерий Трапезников потерял своё членство в Генеральном совете, а секретарь первичного отделения партии в Уинском районе Сергей Бычин остался в составе органа.

Отметим, президиум Генерального совета принял решение о приёме губернатора Прикамья Максима Решетникова в партию 21 декабря.