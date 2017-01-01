В Перми подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России»

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Вчера, 21 декабря, в краевой столице состоялось награждение лауреатов и номинантов конкурса «100 лучших товаров России», представлявших Пермский край.

В этом году по итогам федерального этапа конкурса 21 наименование продукции и услуг Прикамья получило звание «Лауреат», 37 — звание «Дипломант», ещё 20 наименований получили статус «Новинка».

Ежегодно конкурс проводится в целях повышения доверия потребителей к отечественным товарам и услугам, общественной поддержки позитивных процессов повышения качества и безопасности продукции и услуг на предприятиях и в организациях различных секторов экономики, в том числе микропредприятий, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Среди победителей конкурса традиционно оказались как крупные корпорации — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», пермская площадка АО «СИБУРа», ООО «Камский кабель», так и средний и малый бизнес — агрофирма «Труд», ООО «Ново-Лядовский источник», «Петровский мясной двор», ООО «Тенториум».

По словам заместителя председателя правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, конкурс «100 лучших товаров России» — действительное значимое мероприятие, так как это федеральная награда. Также он отметил, что при отборе победителей конкурса в приоритете оставалось качество продукции и услуг: «Конкурсанты, участвуя в отборе, стремятся именно к повышению качества своей продукции. Для нас это очень важно, потому что повышается конкурентоспособность региональных производителей и удовлетворяются потребности населения в качественных продуктах питания, услугах и промышленных товарах».

Стоит отметить, что Пермский край участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» с 1998 года, и за это время в конкурсе успели принять участие 650 предприятий Прикамья, которые в совокупности представили более тысячи наименований своей продукции.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края