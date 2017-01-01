В Закамске директора УК подозревают в хищении 8 млн рублей

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По факту причинения ТСЖ «Химград» крупного имущественного ущерба возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ООО Управляющая компания «ЗакамскПрофСервис» по договору с ТСЖ «Химград» осуществляла работы по содержанию и ремонту общего имущества, а также предоставлению коммунальных услуг в 11 многоквартирных домах по улицам Богдана Хмельницкого, Петрозаводской и Химградской.

В 2016 и 2017 году на расчетные счета управляющей компании от жильцов в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги поступило более 14 млн руб. Часть этих денег — более 2,6 млн руб. — директор УК «ЗакамскПрофСервис» перевёл ООО «Техпром» якобы за выполнение специальных работ, а ещё около 5,4 млн руб. положил на свой личный банковский счет.

Между тем проверка показала, что ООО «Техпром» какой-либо деятельности не осуществляет и зарегистрировано на подставное лицо. При этом директор управляющей компании не смог представить документы, подтверждающие законность своих действий. Таким образом, собственникам был причинён ущерб на 8 млн руб.