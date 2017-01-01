В Перми может появиться общероссийский Центр по подготовке инклюзивных волонтеров

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Заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина предложила открыть на базе Пермского центра развития добровольчества общероссийский Центр по подготовке инклюзивных волонтеров.

Также на дискуссионной площадке «Социальная политика» в рамках XVII съезда всероссийской политической партии «Единой России» делегат от Прикамья рассказала об опыте региона в развитии добровольческого движения

По мнению Татьяны Абдуллиной, следующий год, объявленный Годом добровольца, должен стать новый импульс для развития добровольческого движения. В Пермском крае, сказала она, «Единая Россия» очень активно взаимодействует с волонтерами.

«Благодаря им состоялось немало общественных проектов, на базе добровольчества созданы социально-ориентированные некоммерческие организации. Например, широко известное пермское движение «ДедМорозим» выросло в благотворительную организацию и сегодня оказывает социальные услуги», — заявила делегат от Пермского края.

Татьяна Абдуллина добавила, что в регионе давно и плодотворно работает Пермский центр развития добровольчества, объединяющий самые различные инициативы и разные слои населения. Реализуется уникальный проект — инклюзивный лагерь «Дружный» для ребят с инвалидностью, действует инклюзивный молодежный клуб. За 2 года 1000 волонтеров прошли обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Многие из волонтеров сами имеют инвалидность, что не мешает им активно участвовать во многих проектах. Она предложила открыть общероссийский Центр по подготовке инклюзивных волонтеров на пермской площадке.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края





