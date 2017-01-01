В Прикамье предприниматели стали реже жаловаться на проведение проверок Бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов подвёл предварительные итоги работы аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2017 году

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: business-vector.info

По словам Вячеслава Белова, с начала года в адрес бизнес-омбудсмена поступило 923 обращения.

Анализ жалоб, поступивших в письменном виде и принятых в работу, показал, что наиболее проблемной для предпринимателей является сфера земельно-имущественных и арендных отношений — 23% от общего количества обращений. В основном предприниматели жаловались на отказ органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков, продлении или перезаключении договоров аренды, размещении нестационарных торговых объектов и на увеличение размеров арендной платы.

Ещё 19% от общего количества принятых в работу жалоб касались нарушения процедуры проведения проверок, а также несогласия с их результатами, действиями проверяющих или привлечением к ответственности. При этом на проведение проверок в 2017 году предприниматели стали жаловаться реже: в аппарат уполномоченного поступило 73 обращения, что на 20 обращений меньше, чем в 2016 году.

«Я не думаю, что проверок стало значительно меньше. Количество обращений в основном снизилось из-за того, что контрольно-надзорные органы сегодня используют положение кодекса об административных правонарушениях, которое позволяет применять к предпринимателям, впервые совершившим административное правонарушение, ответственность в виде предупреждения», — объяснил Вячеслав Белов.

Следом по «популярности» идет сфера «уголовных преследований». На незаконное, по мнению предпринимателей, привлечение к ответственности и нарушения со стороны следственных органов жаловались в 8% случаев. По словам Вячеслава Белова, проблемы у бизнеса зачастую возникают из-за неправомерного использования субсидий, полученных для организации дошкольного обучения или присмотра за пожилыми людьми, или из-за несвоевременной уплаты налогов, зарплат и пособий. При этом бизнес-омбудсмен отметил, что тех, кто действительно совершил нарушил закон, аппарат уполномоченного защищать не может.