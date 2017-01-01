«Ростелеком» предупреждает о росте кибератак

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«Ростелеком» фиксирует сезонность кибератак — они связаны с отчетными периодами предприятий.

Преступные инструменты подешевели и стали доступны широкому кругу пользователей. Сегодня практически любой человек может заказать DDoS-нападение и попытаться остановить работу неугодного ему сервиса.

Статистика, накопленная в компании, позволяет прогнозировать «поведение» киберпреступников. Рост количества угроз фиксируется в выходные дни или дни накануне сдачи налоговой и иной отчетности. В этом году была зафиксирована эпидемия, связанная с распространением вируса Bad Rabbit, которому подверглись многие российские компании и государственные учреждения. Этот вирус был запущен в пятницу вечером.

Вирусы представляют риски не только для крупных корпораций и госорганов, но и для небольших компаний — для них даже одна успешная атака может стать «смертельной», поскольку выкуп информации у злоумышленника может быть дороже стоимости бизнеса, и в большинстве случаев не позволяет вернуть данные. Злоумышленники не предполагают возможность расшифровки.

«Один из примеров в нашей практике — среднего размера компания. За день до сдачи отчетности в налоговую вирус стер все необходимые документы и потребовал выкуп. У компании не оставалось выбора и, оценив возможные последствия, руководство решило заплатить преступникам. Но после этого компания все же подключила себе услугу информационной безопасности» — рассказывает Ольга Макарова, руководитель направления информбезопасности «Ростелекома» на Урале.

В «Ростелекоме» создан специальный Центр кибербезопаности и защиты, который заслуженно считается одним из сильнейших в стране. Центр работает в режиме 24/7. Подавляющее большинство атак на интернет-сети компании, на ИТ-системы корпоративных клиентов, на медиаресурсы остаются неизвестными для широкой публики потому, именно потому, что в компании с ними уверенно справляются.

Напомним, Россия входит в ТОП-3 самых атакуемых стран в мире. В 2016 году было зафиксировано более 70 миллионов атак на информационные системы в стране. Российская экономика в целом от действий хакеров, по разным оценкам, потеряла от 200 до 600 млрд руб.

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