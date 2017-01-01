В Прикамье за 2017 год благоустроили более 500 дворов

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Фото: Константин Долгановский

В краевой столице подвели итоги реализации проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий, инициированного президентом РФ.

Так, в 2017 году в Пермском крае было благоустроено 520 дворов и 80 территорий общего пользования. На эти цели направлено 770 млн руб.: 423 млн руб. — из федеральной казны и 346 млн руб. — из краевого бюджета. Вклад муниципалитетов составил 5% от общей суммы.

Участие в благоустройстве дворов и общественных территорий приняли и местные жители, которые озвучивали свои пожелание относительно предстоящих изменений.

«Жители сами определяют, где и что будет проведено, где будет положен асфальт, где — дорожно-тропиночные сети, — отметил региональный координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» политической партии «Единая Россия» Михаил Борисов. — В 2018 году привлечение жителей к решению вопросов благоустройства будет продолжено».

На интерактивном портале «Управляем вместе» была размещена вся информация о ремонтируемых дворах: конкретные адреса, дизайн-проекты, контактные номера телефонов ответственных за работы. Также с помощью электронного ресурса жители могли задать интересующие вопросы. Как отметили в региональной службе по тарифам, благодаря обращениям пермяков удалось устранить 181 нарушение.

С 2018 года программа «Формирование комфортной городской среды» продолжит работу, но будет формироваться на три года, а отвечать за результаты в каждой конкретной территории будут местные власти.

«На краевом уровне мы разработали методическую документацию, которую доведём до муниципалитетов. Для наиболее эффективной реализации программы на муниципальном уровне местные власти должны разработать свою стратегию, свою программу с учетом озвученных факторов», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.

Всю информацию о запланированных к ремонту дворах и общественных территориях также можно будет получить на портале «Управляем вместе». «Работа портала «Управляем вместе» будет продолжена с сохранением устоявшегося и привычного формата. Все материалы по стандартам благоустройства будут также размещены на портале, в том числе в формате 3Д-визуалиации для удобства восприятия», — пояснил руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальёв.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края