Юрия Трутнева не коснутся кадровые перестановки в правительстве РФ

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Юрий Трутнев

Фото: Константин Долгановский

Фонд «Петербургская политика» опубликовал доклад о деятельности кабинета министров и описал возможные кадровые перестановки в правительстве России. Кроме того, политологи выделили категории публичных образов членов правительства и оценили их медиа-присутствие с сентября по декабрь 2017 года.

Так, аналитики отнесли экс-главу Прикамья, ныне представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в группу политиков-«тяжеловесов». Поскольку карьера Юрия Трутнева «сравнительно мало привязана к внутриправительственным раскладам», перспектива политика обусловлена «общими контурами элитной конфигурации к маю 2018 года». То же развитие событий ждёт министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По мнению фонда, среди других политиков «тяжеловесами» являются зампред правительства РФ Дмитрий Козак и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо этого, по результатам анализа данных «Медиалогии» Юрий Трутнев имеет высокий коэффициент позитива по упоминаниям в СМИ — 27,6. Для сравнения: министр спорта РФ Павел Колобков имеет наибольший коэффициент позитива, равный 177, глава МЧС России Владимир Пучков — 20,5. Отрицательные коэффициенты — у вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко (-7,4), министра культуры РФ Владимира Мединского (-2,4 ).

Аналитиками также выделены такие группы политиков как «аллергены», команда премьера, символы кадрового омоложения, «ветераны», «технократы» и «инкогнито».

Напомним, летом фонд «Петербургская политика» сообщал, что Юрий Трутнев занял 12 место в рейтинге предполагаемых «преемников» президента РФ Владимира Путина. Бывший глава Прикамья набрал 15 баллов из 25 возможных. Первое место занял премьер-министр России Дмитрий Медведев (21 балл). За ним следует глава Москвы Сергей Собянин (19 баллов). На один балл меньше получил занимающий третью строчку глава Тульской области Алексей Дюмин. В рейтинг попал также оппозиционер Алексей Навальный (18 место, 10 баллов), опередив полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.