В январе в Прикамье запустят приложение для защиты бизнесменов На данный момент система «Набат» работает в тестовом режиме в Москве

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Вячеслав Белов

Бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов рассказал, как предприниматели смогут с помощью смартфона пожаловаться на проверки.

Система экстренного оповещения аппарата бизнес-омбудсмена о проверках «Набат» работает в Москве в тестовом режиме с ноября этого года. Если у предпринимателя есть вопросы к законности проводимой проверки или претензии к действиям проверяющих, он может скачать соответствующее приложение для смартфонов и нажать «тревожную кнопку».

При этом предприниматель обязан зарегистрироваться, чтобы оператор колл-центра мог идентифицировать обратившегося и определить суть его проблемы. Оператор также объяснит предпринимателю, что тот должен делать в этой ситуации: сканировать и отправить в колл-центр документы о проведении проверки, получить данные проверяющих и т. д. В свою очередь, в аппарате уполномоченного определят статус проверки, получат возможность зафиксировать нарушения и обратиться с жалобой в вышестоящие контрольно-надзорные органы или в прокуратуру.

«Опыт Москвы показал, что после такого обращения до одной трети проверок прекращалось. Иногда проверяющие просто уходили. Сейчас эту практику решили распространить на всю Россию. К концу января, надеюсь, мы это организуем на региональном уровне, и часть звонков будет поступать в наш адрес. Сейчас доступность 24/7 есть только в электронном виде на сайте или через электронную почту. Время же принятия звонков у нас ограничено рабочим днем. Поэтому думаю, что для предпринимателей это хорошая возможность получить бесплатную юридическую консультацию, если происходит что-то срочное», — отметил Вячеслав Белов.

Приложение «Набат» доступно для скачивания в App Store и Google Play.