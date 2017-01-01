В Прикамье наградили лучшие многодетные семьи

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Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

Фото: Константин Долгановский

21 декабря в Театре юного зрителя прошла церемонии награждения многодетных семей почетным знаком «За достойное воспитание детей».

Родителей и их детей поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников и уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. Всего награды из рук главы региона получили 11 семьей Пермского края, в которых воспитываются в общей сложности 67 детей.

Максим Решетников отметил, что воспитание детей — сложный и крайне ответственный процесс. «Лучшее средство воспитания — собственный пример. И ваши семьи — тому подтверждение. Всё, что мы, краевая власть, делаем, в конечном счете направлено на то, чтобы в регионе было больше крепких, дружных, счастливых семей», — обратился глава региона к присутствующим в зале.

Омбудсмен Анна Кузнецова, посетившая Пермь с двухдневным визитом, также поздравила прикамские семьи и подчеркнула, что главные уполномоченные по правам детей — их родители. «Уверена, что «Десятилетие детства», которое начинается в 2018 году, будет успешным, потому что есть такие замечательные любящие родители. Мы очень рады, что в Пермском крае большое внимание уделяется теме семьи», — отметила Анна Кузнецова.

Каждая из семей, присутствовавших в этот день на церемонии награждения, воспитывает, по меньшей мере, пятерых детей. Сыновья и дочери успешно учатся, являются участниками олимпиад, лауреатами фестивалей и конкурсов. Некоторые из детей уже с успехом закончили учебные заведения, активно участвуют в общественной жизни, занимаются спортом, творчеством.

По окончании награждения художественный руководитель Театра юного зрителя Максим Скоморохов пригласил всех собравшихся на премьеру спектакля «Зимняя сказка».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края