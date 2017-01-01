Выручка Кунгурского машзавода за 2017 год составила 772 млн рублей

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По предварительным итогам, в 2017 году объём реализации на Кунгурском машиностроительном заводе составил 772 млн руб. (без НДС).

Для сравнения: в 2016 году выручка предприятия составила 583 млн руб. Генеральный директор ООО «Кунгурский машиностроительный завод» Иван Ли отмечает, что предприятие в данный момент разрабатывает проекты нового оборудования и «вскоре предоставит потребителям всю линейку конкурентоспособных буровых установок».

ООО «Кунгурский машиностроительный завод» выпускает более 20 модификаций ремонтных и буровых агрегатов грузоподъемностью от 20 до 180 тонн.