Новым мэром Кунгура стал Сергей Гордеев Главу города выбрали со второй попытки

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Фото: Игорь Катаев

На пост главы Кунгура назначен экс-директор МУП «Водоканал» Сергей Гордеев, сообщает местное издание «Искра».

Помимо нового градоначальника, для представления думе был выбран начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура Антон Белоглазов. На заседании комиссии кандидаты представили свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов.

Голосование было проведено дважды. В первый раз ни один из претендентов не набрал необходимое число голосов: за Сергея Гордеева проголосовали 11 депутатов, за Антона Белоглазова — один, 9 бюллетеней были испорчены.

По итогам второго голосования главой Кунгура был избран Сергей Гордеев. За него отдали голоса 14 депутатов, за Антона Белоглазова — два, 5 бюллетеней были испорчены.

12 января в городском дворце культуры Сергей Гордеев принесёт присягу.

Напомним, после того как Лариса Елтышева покинула свой пост, должность врио главы города получил Сергей Гордеев. На конкурс, кроме него, заявились консультант по контролю в сфере закупок администрации Кунгура Антон Бережнев, начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура Антон Белоглазов, оператор станков с программным управлением Раушан Гаязов, тренер-преподаватель Андрей Глебов.

Ранее «Новый Компаньон» писал о том, что кандидатура Сергея Гордеева была пролоббирована вице-премьером краевого правительства Романом Кокшаровым.