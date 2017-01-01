Дольщикам «Первого пермского» рассказали о мерах господдержки

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Состоялась совещание представителей краевого минстроя с дольщиками последней, 12 секции ЖК «Первый пермский микрорайон».

В течение двух месяцев сотрудники ведомства проводили еженедельные встречи с дольщиками каждого дома проблемного объекта, чтобы проинформировать их обо всех мерах поддержки, которые оказываются участникам строительства.

«Долгое время людям не хватало понимания текущего состояния, правового статуса, алгоритма дальнейших действий в сложившейся ситуации. В «Первом пермском» самое большое количество пострадавших участников — 287. Важно было собрать всех граждан секционно и выработать единый механизм передачи имущества из периметра банкротства застройщика в созданный гражданами ЖСК», — пояснил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

По предварительным подсчетам, подавляющему количеству участников строительства проблемного объекта (порядка 70%), согласно закону о господдержке дольщиков, который вступит в законную силу 1 января 2018 года, в качестве мер адресной поддержки будут направлены субсидии.

Напомним, закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» был принят депутатами Законодательного собрания, и подписан губернатором Пермского края в ноябре текущего года.

Предложенные дольщикам механизмы государственной помощи прошли всестороннее обсуждение с общественностью, в том числе обсуждались на регулярных заседаниях краевой Общественной палаты, Законодательного собрания Пермского края. С учетом предложений самих дольщиков был расширен перечень категорий граждан, которые получат субсидии. В частности, новый региональный закон позволяет получить господдержку пенсионерами, гражданам, приобретавшим жилье за счет ипотеки, матерям и отцам-одиночкам и т.д.

В рамках оказания помощи обманутым участникам строительства, помимо утвержденного закона, Правительством края принято постановление №617 о мерах по завершению строительства многоквартирных домов. Также со 2 октября ведет работу «фронт-офис», где обманутых дольщиков консультируют по вопросам достройки проблемных объектов, а также по юридическим вопросам.

Напомним, в октябре 2017 года в Пермском крае принят закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома», внесенный в региональный парламент губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Закон определяет оказание поддержки через адресное выделение субсидий. Средства будут направляться из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края