Премьеру балета «Щелкунчик» покажут всем жителям Прикамья Накануне Нового года Пермский театр оперы и балета представит новую версию балета

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28, 30 и 31 декабря состоится мировая хореографическая премьера знаменитого балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Автор либретто и хореограф — главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко.

Как сообщают в театре, это будет совершенно новая авторская версия известной постановки, выдержанная, тем не менее, в классическом стиле. В новой версии действие балета будет перенесено в Петербург 1892 года. Именно тогда в Мариинском театре состоялась его мировая премьера.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета:

— Щелкунчик — это целиком авторская версия, новое либретто и заново сочиненный хореографический текст. Но это классический спектакль, и поставлен он по режиссерским и хореографическим канонам спектакля большой формы. Конечно, было бы заманчиво сделать какую-нибудь радикально новую, современную историю. Мы выпускаем немало современных постановок и будем продолжать это делать, однако о классическом репертуаре тоже не нужно забывать. Со временем эстетика меняется, и поэтому необходимы новые версии классических спектаклей.

В авторской версии будут те же все атрибуты балета-феерии: атмосфера Петербурга в канун Рождества, заснеженные улицы, знакомые герои, но события этой истории разовьются неожиданным образом, рассказывают в театре.

Сопровождать выпуск спектакля традиционно будет работа «Лаборатории современного зрителя». Участники «Лаборатории» побывают на открытых репетициях балета, увидят записи различных версий «Щелкунчика», примут участие в творческих встречах с постановщиками и мастер-классах ведущих музыкальных и балетных критиков. Подробное расписание мероприятий «Лаборатории» доступно на сайте Пермского театра оперы и балета.

Кроме того, увидеть новую постановку смогут не только зрители, успевшие купить билеты, но и все жители Пермского края. За несколько часов до Нового года премьерный показ «Щелкунчика» будут транслировать телеканалы «ВЕТТА» и «Дом.ru Гид». Начало трансляции — 31 декабря в 18:00.

«Новый компаньон»